Блогер совершил фальшивое самоубийство ради славы и пошел под суд

В Индии блогер ради славы записал видео, на котором якобы совершил самоубийство, и пошел под суд. Об этом сообщает VICE World News.

28-летний Ирфан Хан (Irfan Khan) опубликовал видео, в котором якобы сводит счеты с жизнью из-за того, что его бросила девушка. Ролик собрал более 300 тысяч просмотров в соцсетях, а многие зрители действительно поверили в происходящее.

Однако после того, как некоторые родственники Хана поверили в его смерть, блогер удалил видео и признался в обмане. Через некоторое время полиция предъявила мужчине обвинения в том, что он «подверг угрозе свою и чужие жизни», а также «опубликовал контент, подстрекающий к совершению преступлений».

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Хан объяснил, что замысел видео был в том, чтобы показать, насколько глупым поступком является самоубийство, а во второй части он должен был проснуться, увидеть лица родных и обрадоваться, что жив.

Тем не менее эти объяснения следствие не убедили. Более того, один из знакомых Хана рассказал, что блогер хотел прославиться и у него просто не было других идей.

В беседе с VICE World News психолог Сима Хингоранни (Seema Hingoranny) заявила: «Из-за пандемии COVID-19 у многих людей развивается депрессия и появляются суицидальные мысли. Подобные видео могут показаться человеку в депрессии простым выходом из сложной жизненной ситуации».

Сейчас Хан ожидает приговора суда, который, по словам экспертов, может оказаться очень суровым.

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