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Блогер совершил фальшивое самоубийство ради славы и пошел под суд

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Фото: Unsplash

В Индии блогер ради славы записал видео, на котором якобы совершил самоубийство, и пошел под суд. Об этом сообщает VICE World News.

28-летний Ирфан Хан (Irfan Khan) опубликовал видео, в котором якобы сводит счеты с жизнью из-за того, что его бросила девушка. Ролик собрал более 300 тысяч просмотров в соцсетях, а многие зрители действительно поверили в происходящее.

Однако после того, как некоторые родственники Хана поверили в его смерть, блогер удалил видео и признался в обмане. Через некоторое время полиция предъявила мужчине обвинения в том, что он «подверг угрозе свою и чужие жизни», а также «опубликовал контент, подстрекающий к совершению преступлений».

Хан объяснил, что замысел видео был в том, чтобы показать, насколько глупым поступком является самоубийство, а во второй части он должен был проснуться, увидеть лица родных и обрадоваться, что жив.

Тем не менее эти объяснения следствие не убедили. Более того, один из знакомых Хана рассказал, что блогер хотел прославиться и у него просто не было других идей.

В беседе с VICE World News психолог Сима Хингоранни (Seema Hingoranny) заявила: «Из-за пандемии COVID-19 у многих людей развивается депрессия и появляются суицидальные мысли. Подобные видео могут показаться человеку в депрессии простым выходом из сложной жизненной ситуации».

Сейчас Хан ожидает приговора суда, который, по словам экспертов, может оказаться очень суровым.

Ранее сообщалось, что уроженец Гондураса попытался сымитировать собственную смерть, чтобы отвязаться от жены, которая настойчиво требовала от него денег. Он затолкал в нос вату и накрылся белым полотенцем для того, чтобы избранница поверила, будто он находится в морге.

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