Мужчину заставили убрать с кладбища памятник отцу из-за сходства с Гитлером

Жителя немецкой коммуны Вайль-им-Шёнбух заставили убрать статую отца, которую он установил на его могилу, из-за жалоб местных жителей на сходство покойного с немецким диктатором Адольфом Гитлером. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Мужчина по имени Оливер (Oliver) установил деревянную статую на могиле своего отца, который скончался в 2013 году. Статуя изображала человека с маленькими усиками, одетого в футбольную форму с номером «88». Эти цифры радикалы используют вместо нацистского приветствия «Хайль Гитлер», так как «H» — восьмая буква латинского алфавита.

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Местные жители пожаловались на статую мэру города Вольфгангу Лалу (Wolfgang Lahl), который потребовал, чтобы Оливер убрал скульптуру с кладбища. Он объяснил решение тем, что за несколько дней получил множество жалоб от жителей.

Адвокат Оливера заявил, что скульптура в память об умершем отце мужчины никак не связана с нацистским лидером, а число «88» мужчина выбрал, так как его отец много лет жил в доме номер 88.

Чиновники в сфере государственной безопасности ведут расследование инцидента. В Германии запрещены изображения нацистской символики за исключением образовательных и исторических целей.

Ранее сообщалось, что в английском городе Пул графства Дорсет в ближайшее время собираются демонтировать памятник основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу в связи с тем, что при жизни он симпатизировал идеологии нацистов. Скульптуру поместят на сохранение в полицию.

