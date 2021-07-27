Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию

Бразильская модель сделала пластику лица, получила инфекцию и попала в реанимацию. Об этом сообщает TMZ.

В 2018 году 35-летняя Лизиан Гутьеррес (Liziane Gutierrez) ввела в щеки и губы силиконовые филлеры, а также сделала инъекции ботокса. Женщина заплатила за процедуры около трех тысяч долларов (221 тысяча рублей). На следующий день бразильянка обратилась в клинику с отеком лица. Выяснилось, что у нее возникла инфекция из-за филлеров, которая может спровоцировать заражение крови и привести к летальному исходу.

Член Американского общества пластических хирургов доктор Лаэртес Томас (Laertes Thomaz) провел Гутьеррес операцию по удалению силиконовых филлеров из лица. Стоимость процедуры составила десять тысяч долларов (738 тысяч рублей). По информации издания, женщина успешно перенесла процедуру, однако решила обнародовать информацию о состоянии здоровья лишь спустя три года после восстановления.

В июне девушка едва не лишилась носа и губы после посещения косметолога. Жительница Ливерпуля Лия Мортон (Leah Morton) объяснила, что записалась на процедуру по изменению формы носа, во время которой вводится специальный филлер. По ее словам, после посещения салона красоты она почувствовала боль в носу и не смогла спать ночью из-за постоянного дискомфорта. «На следующее утро я увидела, что на моем носу образовались белые волдыри, которые оказались началом некроза тканей», — пожаловалась Мортон.