На Украине раскрыли схему продажи детей за границу

В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему продажи детей за границу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Силовики разоблачили группу преступников, которые продавали иностранным гражданам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. Отмечается, что в схеме также участвовали руководители одного из киевских центров репродуктивной медицины.

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По данным СБУ, злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с гражданками Украины, после чего у жен подтверждали якобы наличие бесплодия. Это становилось официальным основанием для использования суррогатного материнства. После того как женщины рожали детей фиктивным парам, браки разрывали, а иностранцы формально получали право на вывоз ребенка за границу. Подобные услуги, включая оформление полного пакета поддельных документов, обходились заказчикам в 60 тысяч долларов (более 4,4 миллиона рублей).

Во время проведения экспертизы СБУ также зафиксировала факт небрежного отношения медицинских работников к своим обязанностям. Уточняется, что халатность привела к смерти новорожденных. Злоумышленников подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 140 («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником») и частью 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Ранее уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предложил запретить иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в республике. По его словам, большинство детей, рожденных от украинских суррогатных матерей, вывозятся за границу. Он подчеркнул, что в таких случаях ребенок становится товаром.