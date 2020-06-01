На Украине предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев

Украинский уполномоченный по правам детей Николай Кулеба предложил запретить иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, большинство детей, которые были рождены от суррогатных матерей, вывозятся за границу. Детский омбудсмен подчеркнул, что во многих странах мира суррогатное материнство запрещено, поскольку в таком случае ребенок становится товаром.

«Для иностранных пар нужно этот рынок закрывать. В отношении украинских пар нужно это обсуждать, дискутировать, тогда мы можем говорить об упорядочении этой деятельности», — сказал Кулеба.

14 мая сообщалось, что историей о содержании в отеле полусотни младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовалась прокуратура. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала правоохранителей и правительство обратить внимание на фактическую продажу младенцев за границу. После этого Кулеба назвал Украину «онлайн-магазином младенцев».

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