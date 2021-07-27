В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о компенсации в будущем расходов россиян на газификацию домовладения. Об этом сообщает RT во вторник, 27 июля.

По его словам, подведение газа к дому требует не только больших вложений, но и усилий. «Это хлопотное, требующее определенных знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берет на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать», — сказал сенатор.

Ранее во вторник фракция «Единая Россия» предложила компенсировать затраты на газификацию гражданам, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.

В правительстве положительно высказались об инициативе партии. Вице-премьер Александр Новак пообещал, что заключившим договор до выхода нормативной базы гражданам — с 21 апреля и позднее — вернут деньги.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной газификации 11 июня. Первый этап проведут в период до 2023 года, второй — до 2030-го. Отвечать за реализацию программы будет единый оператор газификации.

Согласно закону, все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств собственников участков.