Запущен проект по поиску инопланетян на Земле

Международная группа ученых объявила о запуске проекта по поиску доказательств существования технологий, созданных внеземными цивилизациями. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на Phys.org.

Проект Galileo предусматривает создание глобальной сети телескопов среднего размера, камер и компьютеров для наблюдения за НЛО. В настоящее время он финансируется частными лицами, выделившими 1,75 миллиона долларов. В проекте участвует гарвардский астроном Ави Лоэб, который известен спорными высказываниями об искусственном происхождении межзвездного астероида Оумуамуа. По словам Лоэба, тот факт, что в Млечном Пути существует множество планет, похожих на Землю, означает, что инопланетные цивилизации, скорее всего, существуют и могут посещать Землю.

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В Galileo также участвуют исследователи из Гарварда, Принстона, Кембриджа, Калифорнийского технологического института и Стокгольмского университета. О проекте было объявлено через месяц после того, как Пентагон опубликовал отчет о неопознанных воздушных явлениях, в котором говорилось, что их природа остается неизвестной. Лоэб утверждает, что чиновники и военные не должны интерпретировать аномальные атмосферные явления.

Ученый называет такие исследования новым направлением в астрономии — космической археологией. Она дополняет традиционные методы поиска внеземных радиосигналов выявлением межзвездных зондов, которые могли быть запущены инопланетными цивилизациями тысячи лет назад.

Профессор Ави Лоэб опубликовал сотни новаторских работ и сотрудничал со Стивеном Хокингом. Несмотря на это, ученый вступил в конфликт с научным сообществом, которое раскритиковало его идею о том, что астероид Оумуамуа является инопланетным зондом, перемещающимся с помощью солнечного ветра. Он назвал проект в честь Галилео Галилея, которого преследовали за убеждения, что Земля находится не в центре Вселенной.