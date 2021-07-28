Земфира выпустила новый мини-альбом

Российская певица Земфира выпустила мини-альбом «Ах». Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Выход альбома, в который вошли четыре песни, нигде не анонсировался. До релиза было известно лишь об одной из них — «Гудбай». Остальные композиции — «Ах», «Почта» и «Мелодрама» — Земфира опубликовала впервые.

Песня «Ах» доступна на стриминговых сервисах.

26 февраля певица выпустила первый за восемь лет альбом. Он стал седьмым полноформатным релизом в дискографии Земфиры. В новую работу вошло 12 песен, в том числе выпущенные ранее синглы «Остин» и «Крым».

20 июля Земфира пожаловалась на соцсети на своей странице во «ВКонтакте». Артистка отметила, что подобные инструменты приводят к отсутствию дистанции, из-за чего любой пользователь может «брякнуть что хочет и когда хочет». Исполнительница считает, что для того, чтобы выражать свое мнение, человек должен набраться смелости и быть готовым отвечать за свои слова. Своих критиков Земфира назвала задротами, которые «препарируют твой ответ, обесценят его». Она указала, что публика, которой не нравятся ее ответы на поступающие претензии, сразу же начинает писать о толерантности и правах человека.