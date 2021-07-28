Акции Aston Martin оттолкнулись от дна

Прибыль английского автогиганта Aston Martin выросла во втором квартале 2021 года до 274,4 миллиона фунтов стерлингов (381 миллион долларов), что больше на 217,2 миллиона фунтов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Оттолкнуться от дна компании удалось благодаря резкому спросу на одну модель машины, сообщает Bloomberg.

Интерес автолюбителей вызвал первый в истории Aston Martin спортивный кроссовер DBX, стоимость которого начинается от 180 тысяч долларов. В первом полугодии 2021 года на автомобиль пришлось более половины всех продаж компании (2901 штука).

В последние годы Aston Martin находился в кризисе. После выхода на IPO в октябре 2018 года акции автопроизводителя сразу подешевели. В определенные моменты падение достигало 75 процентов — с 1900 (19 фунтов) до 452 пенсов (4,52 фунта) в августе 2019 года. Сейчас акции вернулись к уровню IPO (1901,5 фунта за штуку).

Решение начать производство кроссовера было принято из-за желания восстановить доверие инвесторов и увеличить продажи. DBX поступил в продажу в июле 2020 года. Тогдашний гендиректор Aston Martin Энди Палмер говорил, что выпуск кроссовера станет для компании решающим.

Ранее ставка на внедорожники помогла другому производителю люксовых автомобилей — после выхода спортивного кроссовера Macan он стал самой продаваемой моделью Porshe.