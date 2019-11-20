Aston Martin впервые в своей истории представил кроссовер

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил первый в своей 106-летней истории кроссовер. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель DBX построена с использованием преимущественно узлов и агрегатов концерна Daimler. В частности, кроссовер оснащается немецкими двигателем V8 4.0 с двумя турбинами, девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полноприводной трансмиссией.

Кузов машины выполнен из алюминия. Мощность двигателя составляет 550 лошадиных сил. Максимальная скорость машины — 291 километр в час, а разгон до 100 километров в час занимает 4,5 секунды.

Фото: Aston Martin 1 /3

Производство машины организовано на новом заводе Aston Martin в Уэльсе. Первое время на нем будут ежегодно выпускать пять тысяч автомобилей в год, а затем его мощность будет увеличена втрое. Главными рынками для машины станут Китай и США.

Как сообщает «Авторевю», цена DBX в России стартует с отметки в 14,2 миллиона рублей, а квота на 2020 год — 83 автомобиля.

Ранее в ноябре Aston Martin представил первый мотоцикл в своей истории. Модель Aston Martin AMB 001 была показана на мотосалоне EICMA в Милане. Мотоцикл создан совместно с производителем мотоциклов Brough Superior. Дизайн AMB 001 выполнен в стилистике среднемоторных моделей Aston Martin — Valkyrie и Valhalla.

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