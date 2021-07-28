Зеленского уличили в желании сохранить войну в Донбассе

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в блокировке проведения переговоров в нормандском формате и в составе Минской группы. С соответствующим заявлением выступил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

В своем Telegram-канале он прокомментировал слова украинского лидера о готовности Киева к переговорам. Как утверждает Мирошник, главное, на чем сейчас сосредоточена Украина, — блокирование переговоров. Он уточнил, что за последние свыше десятка заседаний решение вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе не продвинулось ни на шаг. «Уверен, что рамки для переговорщиков утверждает сам Зеленский», — заявил представитель ЛНР.

В частности, Мирошник уверен, что именно по поручению Зеленского заблокированы все вопросы переговоров от темы безопасности до долгов по выплате пенсий жителям республик Донбасса. По его мнению, главу Украины устраивает состояние войны.

Ранее спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау назвала обе стороны конфликта виновными в усугублении ситуации в Донбассе. По ее словам, нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военнослужащих самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) угрожают безопасности местных жителей.