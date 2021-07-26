В ДНР оценили планы Украины по силовому захвату Донбасса

Украине не удастся силой захватить территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за губительности такого сценария для нее самой. Такую оценку дал депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко, сообщает «Газета.ru».

По его мнению, слова о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к силовому захвату Донбасса не имеют под собой прочного фундамента и являются лишь отражением грез украинских властей.

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«Украина обломает зубы о Донбасс при попытке реализации подобного сценария. На самом деле они мечтают именно о силовом сценарии, поломать всех несогласных через колено», — сказал Руденко, намекая на надежды Украины повторить сценарий 2014 года.

Он подчеркнул, что подобные заявления демонстрируют неготовность Украины соблюдать Минские соглашения и препятствуют нормализации обстановки на востоке страны.

26 июля бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий страны Юрий Грымчак сказал, что ВСУ следует готовиться к силовому захвату неподконтрольных районов в Донбассе, если мирные переговоры на этот счет зайдут в тупик. Он добавил, что скорое участие жителей Донбасса в российских парламентских выборах указывает на опасную для украинских властей тенденцию.

Ранее стало известно, что с момента запуска процедуры о получении российского паспорта в упрощенном порядке ей воспользовались 611 тысяч жителей самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Все они, согласно российскому законодательству, имеют право участвовать в выборах.