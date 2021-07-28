Starbucks «охладела» к кофе

Компания Starbucks поставила рекорд по продаже холодных напитков в США в третьем квартале 2021 года, сообщает Business Insider.

Гости кофейни охладели к классическому кофе — продажи теплых и горячих напитков составили 26 процентов, холодных — 74 процента. Помимо общего возросшего интереса клиентов к холодному кофе, спрос поддержала теплая погода. Особой популярностью пользуется кофе холодного заваривания (cold brew), насыщенный азотом кофе (nitro cold brew), ледяной эспрессо (iced espresso) и другие кофейные напитки.

Компания получила дополнительную прибыль в прошедшем квартале, потому что кофе со льдом стоит дороже обычного. Согласно отчетам Starbucks за 2020 год, клиенты до 30 лет стали в два раза чаще заказывать холодный кофе.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

В конце июня американские отделения Starbucks и Subway столкнулись с нехваткой продовольствия и расходных материалов, в том числе бумажных пакетов. Многим точкам общепита пришлось урезать меню и сократить режим работы.

В конце мая Национальный союз производителей молока России призвал Starbucks отказаться от терминов, обозначающих растительное молоко («соевое», «миндальное» и других), поскольку это вводит покупателей в заблуждение. Согласно регламенту Таможенного союза, молоком в России можно называть только продукт «секреции молочных желез сельскохозяйственных животных».