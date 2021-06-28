В Starbucks и Subway стало не хватать еды

Перебои в поставках спровоцировали во многих крупных сетях общественного питания дефицит ключевых продуктов. По данным агентства Reuters, как минимум девять из опрошенных компаний признались, что им пришлось урезать меню или изменить привычный режим работы.

Речь идет не только о нехватке еды, но и непродовольственной составляющей их бизнеса — например, упаковке. По словам представителя Starbucks, дефицит носит временный характер и варьируется в зависимости от конкретного заведения. Например, в ресторане сети в городе Покипси штата Нью-Йорк несколько месяцев не хватает холодного зеленого чая, сиропа с корицей, шпината и сыра фета.

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«Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими поставщиками, чтобы как можно быстрее пополнить запасы. А клиентам рекомендуем использовать наше приложение, чтобы проверить наличие нужной им позиции», — сообщается в заявлении компании.

Один из близких к KFC источников поделился, что многие заведения сети внезапно остались без бумажных пакетов, а ресторан Subway пожаловался на нехватку ростбифа, курицы гриль и острой горчицы.

Однако проблемы компаний вызваны не только дефицитом продуктов как таковым, но и перебоями в цепочке поставок. Грузовые суда, автомобили и поезда стало невыгодно содержать, когда из-за пандемии закрылись предприятия и сократилось число рабочих на фермах, фабриках и складах. Это отразилось и на производстве товаров — стало не хватать всего: от мяса и растительного масла до пластиковой и стеклянной упаковки.

А сейчас растущее число вакцинированных от COVID-19 спровоцировало всплеск посещаемости ресторанов и прочих заведений общепита, что застало врасплох производителей и поставщиков продуктов питания. Партнер консультанта по пищевой промышленности Pentallect Барни Френдс считает, что из-за долгого отсутствия чего-либо в меню «компании рискуют разочаровать многих своих клиентов» и потерять их.

В начале июня Starbucks пришлось убрать из меню напитки на овсяном молоке и некоторые десерты из-за несоответствия объема поставок резко возросшему спросу на фоне снятия коронавирусных ограничений.