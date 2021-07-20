Работники Starbucks получили необычный заказ и захотели уволиться

Бариста кофейни Starbucks в Хэйворде, штат Калифорния, показала необычный заказ, во время сборки которого сотрудники кофейни захотели уволиться. Она опубликовала видео в своем аккаунте в TikTok.

Девушка выложила ролик под названием «Просто обычный рабочий день в Starbucks». Она начала съемку со слов: «Похоже, младшая сестра Карен (Karen) сделала заказ» (Карен — собирательный образ белых женщин, которые считают, что у них есть особые привилегии и любят поскандалить — прим. «Ленты.ру»).

Бариста рассказала, что в кофейню поступил большой заказ от клиента по имени Кэти на 22 напитка с доставкой, 18 из которых — маленькие клубничные лимонады с ягодами асаи. Автор видео с коллегами разлили напитки и упаковали их в пять пакетов.

«Кэти, ты нас всех заставила уволиться», — сказала бариста, снимая момент упаковки 22 стаканов. Ролик набрал 2,5 миллиона просмотров и более 400 тысяч комментариев.

Ранее сообщалось, что в США работник уволился из «Макдоналдса» и оставил честное послание посетителям. Он оставил надпись, которая гласила: «Мы закрыты, потому что я увольняюсь и ненавижу эту работу».