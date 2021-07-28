Российский подросток облил бензином 13-летнего знакомого и поджег

Пьяный российский подросток поссорился с 13-летним знакомым, облил его бензином и поджег. Об этом в среду, 28 июля, сообщается на сайте регионального управления СК.

Инцидент произошел в апреле 2020 года на станции Павелец Скопинского района Рязанской области. По данным следствия, пострадавшего госпитализировали с ожогами третьей степени. Общая площадь повреждений составила 33 процента тела.

На 17-летнего россиянина, который его поджег, возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь его ждет суд.

Ранее стало известно, что в городе Борисоглебск Воронежской области девятилетний ребенок загорелся во время игры с мангалом.