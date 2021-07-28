Звезда «Ангелов Чарли» высказалась о конфликте с Биллом Мюрреем

Американская актриса с тайваньскими корнями Люси Лью высказалась о конфликте с коллегой Биллом Мюрреем на съемках фильма «Ангелы Чарли». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

В 2000-х годах во время работы над лентой артист отсутствовал на репетиции одной из сцен, так как ему нужно было встретиться с семьей. В итоге он все же появился на площадке и, по словам Лью, начал говорить разные оскорбительные вещи. В какой-то момент звезда осознала, что Мюррей обращается к ней.

«Это было несправедливо и неуместно. Некоторые выражения были непростительными и неприемлемыми, и я не собиралась просто сидеть и слушать это. Так что, да, я постояла за себя и не жалею об этом», — заявила актриса.

В прошлом году она пожаловалась на карьерные сложности из-за расизма. Звезда «Ангелов Чарли» вспомнила, что в молодости столкнулась с трудностями из-за своей внешности. После переезда в Лос-Анджелес у нее было всего два или три прослушивания в месяц, в то время как ее белый друг за день мог посетить порядка десяти кастингов.