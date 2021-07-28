На Олимпиаде обновили пять мировых рекордов по академической гребле

Спортсмены Ирландии, Китая, Нидерландов и Румынии обновили пять мировых рекордов по академической гребле на Олимпийских играх в Токио, сообщает ТАСС.

Команда Нидерландов преодолела дистанцию в два километра за 5 минут 32,03 секунды, завоевав золотую медаль Олимпиады и установив мировой рекорд по академической гребле в парных четверках. Второе место заняли спортсмены Великобритании (+1,72), а третье — представители Австралии (+1,94). Предыдущий рекорд установила команда Украины 30 августа 2014 года на чемпионате мира в Амстердаме, показав результат 5.32,26.

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Кроме того, мировой рекорд по академической гребле в парных четверках обновила женская сборная Китая. Спортсменки Юнься Чэнь, Лин Чжан, Ян Люй, Сяотун Цуй преодолели дистанцию в два километра за 6 минут 05,13 секунды. Второе место в заезде заняли польки Агнешка Кобус-Завойская, Марта Величко, Мария Сайдак, Катаржина Цилльман (6.11,36), а третье — австралийки Риа Томпсон, Роуэна Мередит, Хжрриет Хадсон, Кэйтлин Кронин(6.12,08). Предыдущий рекорд принадлежал сборной Германии (6.06,84), его установили в августе 2014 года.

Представительницы Румынии Николета-Анкуца Боднар и Симона Радиш также выиграли золотые медали в соревнованиях парных двоек, побив мировой рекорд. Они преодолели дистанцию в два километра за 6 минут 41,03 секунды. Второе место заняли представительницы Новой Зеландии Брук Донохью и Ханна Осборн (+3,79 секунды), а третьими пришли к финишу спортсменки из Нидерландов Росс де Йонг и Лиза Схенард (+4,70).

В соревнованиях парных двоек по академической гребле среди мужчин также был обновлен олимпийский рекорд. Золото выиграли французы Юго Бушерон и Матье Андродиас, показав результат в 6 минут 0,33 секунды. Вторыми стали спортсмены из Нидерландов Мелвин Твеллар и Стеф Брунинк (+0,20 секунды), а третьими — Чжиюй Лю и Лян Чжан из Китая (+3,30).

В соревнованиях парных двоек легкого веса ирландцы Финтан Маккарти и Пол О'Донован в полуфинальном заезде показали результат в 6 минут 5,33 секунды, обновив мировой рекорд и выйдя в финал турнира. Предыдущий показатель в 2014 году установили южноафриканцы Джон Смит и Джеймс Томпсон (6.05,36).

Олимпиада-2020 стартовала в Токио 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.