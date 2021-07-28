Ветеран первой чеченской войны описал трусость офицеров во время боев за Грозный

Полковник Николай Баталов, прошедший первую чеченскую войну, описал в интервью «Ленте.ру» трусость офицеров во время боев за Грозный. Он вспомнил два эпизода, когда военнослужащие с офицерскими званиями отказывались выполнять задачи.

Так, полковник хотел отправить роту в гостиницу «Кавказ» в центре Грозного, которая пустовала и откуда можно было через площадь стрелять по «дворцу Дудаева», однако один из офицеров прямо заявил, что боится идти на эту операцию.

«Для начала хватило бы 20-30 человек с оружием, чтобы закрепиться, а к ночи я бы туда натаскал. И вот уже собирался поставить задачу подразделению, находившемуся в соседнем от гостиницы здании, а там один офицер ковылял на какой-то доске, а второй — командир роты Маленовский (какая фамилия!) — тогда мне в лицо заявил: "Можете меня здесь на месте расстрелять, но я туда не пойду. Боюсь"», — рассказал Баталов.

В результате, как отметил полковник, федеральные силы так и не заняли гостиницу, так как подтягивать другие подразделения, где командиры «были посмелее», было бы опасно.

Многие офицеры вообще не хотели воевать, считает ветеран.

«Пришлось навести порядок, разобраться с местным "декабристами": замкомбрига и два комбата. Кого-то застроили, привели в чувства, кого-то обратно в Сибирь отправили, — рассказал Баталов. — Когда приехал из Чечни в Югру, то есть на постоянное место дислокации 74-й бригады, то оказалось, что все эти струсившие офицеры и "декабристы", кого я с фронта отправил, чтобы не мешали, — герои. Телевидение о них уже передачи снимало. А бригада-то в Чечне. Раненые сержанты, солдаты многие оставались на фронте, не могли своих бросить в бою».

Он добавил, что чувствует в этом часть своей вины, так как сам приказал наградить всех участников чеченских событий, «от повара до снайпера», а также погибших и раненых.

Первая чеченская кампания началась в 1994 году с целью вернуть контроль над объявившей о независимости от России республикой. В августе 1996-го были подписаны Хасавюртовские соглашения, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.

Сражение за Грозный оценивается как самый кровопролитный эпизод чеченской войны.