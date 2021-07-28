В Британии потребуют от компаний объяснить недостаток женщин

Британские и зарубежные компании, чьи ценные бумаги обращаются на регулируемом рынке в стране, должны будут соблюдать определенные требования к составу своего руководства либо разъяснять их невыполнение, следует из предложений Управления по финансовому регулированию (FCA) страны.

В ведомстве хотят изменить правила листинга, обязав компании на ежегодной основе отчитываться о гендерном и ином многообразии. Так, число женщин в правлении должно достигать не менее 40 процентов, при этом одна из них должна занимать высокий пост — быть главой компании, старшим независимым директором или главным финансовым директором. При этом допустимо также учитывать лиц, которые идентифицируют себя как женщины, уточнили в FCA. Помимо этого, как минимум один из членов правления должен быть не белым. В противном случае, от компаний потребуют объяснить недостаток таких лиц в руководстве.

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В FCA рассчитывают, что правила должны вступить в силу к концу года. Изменения могут коснуться примерно 1100 компаний с листингом в премиальном и стандартном сегментах, уточнили в ведомстве. В начале года в основных компаниях Великобритании, входящих в индекс FTSE 350 Лондонской биржи, число женщин в правлении составляло около 34 процентов.

В начале июля управление вместе с Банком Англии выступило с еще одной инициативой для увеличения уровня многообразия в коллективах. Там предложили привязать к доле геев, лесбиянок, инвалидов и представителей национальных меньшинств доходы руководителей британских банков и инвестиционных компаний.