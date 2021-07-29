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В Китае начали платить за второго и третьего ребенка

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Фото: Carlos Barria / Reuters

Первый город в Китае — Паньчжихуа в провинции Сычуань — начал выплачивать субсидии за рождение второго и третьего ребенка. Об этом пишет South China Morning Post.

Таким семьям будут платить по 500 юаней в месяц (примерно 5,5 тысяч рублей) до достижения ребенком трехлетнего возраста. Кроме того, семьи получат доступ к бесплатному уходу за беременными. Местным работодателям также предложат поощрять рождаемость и предлагать услуги по уходу за детьми.

Такие меры связаны с падением рождаемости в Китае, из-за чего власти ожидают снижения числа трудоспособных граждан и повышения нагрузки на экономику. Премьер-министр страны Ли Кэцян также говорил, что этот вопрос имеет решающее значение, поскольку напрямую влияет на развитие Китая. «Мы должны улучшить качество жизни, создать инклюзивную систему ухода за детьми, а также обеспечить экономическую и социальную политику, которая согласуется с политикой планирования семьи», — отметил Ли Кэцян.

Изменения в политике рождаемости начались еще в мае, когда китайские власти разрешили семьям иметь трех детей.

С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двоих детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы страны.

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