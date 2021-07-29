Проповедник попросил у прихожан деньги на взятку ангелам

В Нигерии христианский проповедник призвал прихожан пожертвовать деньги на подкуп ангелов. Об этом пишет издание Pulse.

Речь пастора была полностью посвящена сбору средств для церкви. По его словам, деньги нужны, чтобы дать взятку ангелам, которые распределяют божью благодать. «Есть только один способ для того, чтобы моя благодать сработала и для вас, — вам нужно прийти и подкупить моих ангелов», — объяснил он. Затем священнослужитель добавил, что те, кто не пожелает платить, не получат благословения и останутся бедняками.

Видео, снятое во время выступления, разошлось по соцсетям и вызвало у нигерийских пользователей бурную и преимущественно негативную реакцию. «Зачем ангелам деньги?» — недоумевает один из комментаторов. «И в эту церковь все еще кто-то ходит?» — поражается другой. Были и те, кто нашел в словах проповедника положительную сторону. «По крайней мере, он честен», — заметил один из юзеров.

В 2017 году в ЮАР проповедник заставил прихожан пить машинное масло, чтобы продемонстрировать силу Господа. «Когда мы молимся, яд умирает, поэтому он не может повредить людям», — объяснил он.