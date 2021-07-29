Акула укусила отдыхающего за ягодицу на месте гибели справлявшего нужду мужчины

В бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула укусила за ягодицу 32-летнего мужчину, который зашел в воду и присел на корточки. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел на том же пляже, где в середине июля акула растерзала отдыхающего, который справлял нужду. На этот раз пострадавший остался жив, но получил тяжелые травмы и едва не лишился ноги. Мужчину доставили в больницу с ранами на ягодицах и левом бедре.

Пляж Пьедаде пользуется дурной славой у местных жителей. За последнее время там было зафиксировано 13 нападений акул, в результате которых погибли семь человек.

В июле сообщалось, что в Жабуатан-дус-Гуарарапис погиб 51-летний мужчина, который выпивал на пляже Пьедаде. Акула набросилась на него, когда он зашел в воду по пояс. Она откусила ему руку и сильно повредила ногу.