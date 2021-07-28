100-килограммовая тупорылая акула прокусила ногу сотруднику океанариума

В Таиланде 55-летнего сотрудника океанариума Бонтема Синсуру (Boontem Singsura) укусила 100-килограммовая тупорылая акула. Видео с происшествием опубликовало издание Mirror.

Трех хищников переселяли в океанариум Кунг Крабен из-за сильного отлива. Синсура (на видео он в красной кофте) сел на голову одному из животных, чтобы контролировать его движения. Но акула запаниковала и прокусила мужчине ногу, когда тот опустил ее в воду.

Коллеги Синсуры помогли ему выбраться из воды. Находиться там стало опасно: запах крови мог спровоцировать и других акул. Мужчину доставили в больницу и наложили швы на рваные раны ноги. Других травм у пострадавшего не обнаружили.

«Это могло произойти из-за того, что акула его “узнала”: когда-то мы проводили ей сердечно-легочную реанимацию и вставляли в пасть кислородную трубку. А потом произошло это», — рассказал Манас Конгсри (Manas Kongsri), коллега укушенного сотрудника океанариума.

Ранее сообщалось, что в ЮАР акула столкнула с доски и искусала серфера. Он получил колотые раны ноги и туловища, его доставили в больницу в стабильном состоянии.

