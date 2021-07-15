Из жизни
 
Последние новости
Следственный комитет начал проверку статьи «Новой газеты» о чеченских силовиках
Суд разрешил Бритни Спирс нанять себе адвоката в деле о прекращении опекунства
Американец захотел снова подраться с Федором Емельяненко
Россиянам назвали самые дешевые пляжные направления в конце июля
В Польше заявили о «существенном недостатке» российских подлодок
Российские производители еды столкнулись с новой угрозой
Шесть домов рухнули из-за наводнения в Германии
Солистка группы «Мельница» дала совет по борьбе с мошками 
Российская таможня вскрыла контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Акула столкнула серфера с доски и искусала его

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alex Steyn / Unsplash
В ЮАР акула напала на серфера и искусала его

В ЮАР акула напала на серфера, столкнула его с доски и искусала. Об это сообщает The South African.

Инцидент произошел около города Джеффрис-Бей в Восточно-Капской провинции. Хищник атаковал 38-летнего серфера из Кейптауна, который приехал покататься на волнах в компании друзей. Они рассказали, что сначала все выглядело так, будто их знакомый просто упал с доски. Однако они быстро заметили, что его атакует акула.

Мужчина получил серьезные колотые раны ноги и туловища. Тем не менее, друзьям удалось быстро вытащить его из воды и передать медикам. В больницу пострадавший был доставлен в стабильном состоянии.

Местные власти закрыли все пляжи в округе и вывели в море патрульный катер, команда которого должна предупредить других серферов и купальщиков, еще не знающих о появлении у берега агрессивного хищника.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула растерзала 51-летнего местного жителя, который зашел в воду, чтобы справить нужду. Хищник набросился на мужчину, когда тот зашел в воду по пояс.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Beaches in Jeffreys Bay closed, as surfer injured in ‘shark attack’
Акула набросилась на справлявшего нужду мужчину и растерзала его
Трехметровая акула-людоед напала на мужчину и едва не лишила его руки
Переживший нападение акулы-людоеда пловец подробно рассказал об ощущениях
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
20:0510 июля

Полицейский арестовал курьера и доставил вместо него еду

16:3610 июля

Сексолог рассказал о пользе секса при COVID-19

07:4410 июля

Больших панд спасли от вымирания

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
07:3210 июля

Водитель подавился пакетом с наркотиками и был спасен полицейским

06:5610 июля

Девочка сделала пирсинг и умерла

06:2110 июля

Шеф-повар раскрыл меню российского премьер-министра в ресторане на Урале

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
05:1510 июля

Найден способ спастись от губительного действия кондиционеров

03:2010 июля

Женщина проснулась от изнасилования «ужасным монстром» в собственной кровати

02:3510 июля

Диетолог раскрыла секреты употребления ягод

Россия
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
Как Борис Ельцин смешил народ и стал первым мем-президентом России?
 
«Белье высыхает по дороге до сушилки»
 
Все материалы
Мир
Китайские корабли вторглись в акваторию Японии у спорных островов
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Россия предостерегла талибов от нападения на ее союзников
Россия призвала пустить «Талибан» в афганское правительство
Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане.
Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?
Захарова раскритиковала Великобританию за подавление протестов
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине протестующие ветераны-силовики потребовали встречи с министрами
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Украина заявила о скором проведении саммита глав «нормандской четверки»
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Белорусского подростка отправили в тюрьму за насилие над охранником в СИЗО
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Силовики после слов Лукашенко устроили массовые обыски у оппозиционеров
Все материалы
Экономика
Европе предсказали торговые войны из-за экологии
Зависимость китайской экономики от иностранных денег рекордно выросла
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Илон Маск рассказал о «безумных трудностях» Tesla
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Британский журнал Euromoney признал Альфа-Банк лучшим банком в России
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Бывший глава Коми Торлопов вышел на свободу условно-досрочно
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Смотрящего за Москвой вора в законе обвинили в двух убийствах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Надругавшемуся над российскими школьницами педофилу вынесли приговор
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
Против российской судьи возбудили дело из-за взятки в 50 тысяч долларов
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Вратарь сборной Италии объяснил отсутствие реакции на победу в финале Евро
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Нурмагомедов назвал ошибку Макгрегора перед боем с Порье
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Президент МОК назвал японцев китайцами
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Самая сексуальная атлетка мира показала фото в узком топе с глубоким декольте
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Все материалы
Интернет и СМИ
Назван способ получить самую низкую цену в популярном в России интернет-магазине
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Женщина попыталась приготовить яйца по рецепту из TikTok и получила ожоги лица
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Ангелина Вовк назвала настоящую причину ухода из «Спокойной ночи, малыши!»
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Видеоблогера оштрафовали на 700 тысяч из-за войны с бобрами
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала способ сделать привычные блюда более полезными для фигуры
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Диетолог раскрыл способ выбрать качественную питьевую воду
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Две пьяные девушки ночью влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
116-килограммовая женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все материалы
Объявлена стоимость полноприводного Haval Jolion в России
Jaguar F-Type R: последний бунтарь Европы
Редакторы «Мотора» о героическом купе, которое пытается уйти красиво
Китайские автомобили подорожали в России
Суперкары, рестомоды и классика: гид «Мотора» по Фестивалю скорости в Гудвуде
Самые-самые участники самой крутой выставки
Kia рассекретила обновленное семейство Ceed
Такая разная вседорожность: Volvo V60 Cross Country и Infiniti QX50
Выясняем, может ли универсал заменить кроссовер
Porsche 911 Turbo S превратили в «дакаровский» внедорожник
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
В Ульяновске откроют памятник чувашскому алфавиту
Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» поищет талантливых музыкантов на Урале
В Енисей выпустили более 70 тысяч мальков краснокнижной стерляди
В Адыгее откроется выставка о зарождении национальной письменности
Под Челябинском пройдет конкурс национальных блюд народов Южного Урала
Все материалы