Акула столкнула серфера с доски и искусала его

В ЮАР акула напала на серфера и искусала его

В ЮАР акула напала на серфера, столкнула его с доски и искусала. Об это сообщает The South African.

Инцидент произошел около города Джеффрис-Бей в Восточно-Капской провинции. Хищник атаковал 38-летнего серфера из Кейптауна, который приехал покататься на волнах в компании друзей. Они рассказали, что сначала все выглядело так, будто их знакомый просто упал с доски. Однако они быстро заметили, что его атакует акула.

Мужчина получил серьезные колотые раны ноги и туловища. Тем не менее, друзьям удалось быстро вытащить его из воды и передать медикам. В больницу пострадавший был доставлен в стабильном состоянии.

Местные власти закрыли все пляжи в округе и вывели в море патрульный катер, команда которого должна предупредить других серферов и купальщиков, еще не знающих о появлении у берега агрессивного хищника.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула растерзала 51-летнего местного жителя, который зашел в воду, чтобы справить нужду. Хищник набросился на мужчину, когда тот зашел в воду по пояс.