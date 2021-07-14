Акула набросилась на справлявшего нужду мужчину и растерзала его

В бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула растерзала 51-летнего мужчину, который зашел в воду, чтобы справить нужду. Об этом сообщает Daily Star.
Акула набросилась на мужчину, когда тот зашел в воду по пояс. Хищник откусил ему руку по локоть и сильно повредил ногу. Пострадавшего вытащили на берег без сознания и передали медикам. В больнице врачи констатировали его смерть.
Перед гибелью погибший выпивал в компании на берегу. Поскольку на пляже не было туалетов, он и один из его собутыльников отправились справить нужду в океан. «Мой друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в море. Внезапно он увидел, что тот борется с чем-то, а в воде появилось много крови», — говорит Эдриано Гомеш (Edriano Gomes).
Отмечается, что на пляже есть объявления, запрещающие купание, однако выпившие мужчины проигнорировали их. Спасатель, находившийся неподалеку, тоже не сделал им замечания, так как друзья не плавали, а только зашли в воду по пояс.
Какая именно акула атаковала бразильца неизвестно. Эксперты считают, что это была либо тупорылая, либо тигровая акула.
Пляж Пьедаде, где произошло нападение, пользуется дурной славой у местных жителей. За последнее время там было зафиксировано 12 случаев нападения акул.
Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс на мужчину напала большая белая акула, также известная как акула-людоед. 25-летний Джо Хоффман пришел на пляж Crescent Head, чтобы заняться серфингом. Около 16:25 по местному времени служба спасения получила сообщение о том, что на него напала акула.