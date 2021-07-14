Из жизни
 
Последние новости
МИД заявил о роли «Талибана» в борьбе с «Исламским государством»
Нурмагомедов описал будущее Макгрегора
«АвтоВАЗ» приостановил производство Lada и Renault
Стюардесса унизила пассажирку из-за одного действия и заставила перебрать мусор
В сети описали худшие типы соседей
Кэти Перри перепутала солистку российской группы Little Big с певицей Ферги
Четыре грузинских телеканала прекратили вещание и потребовали отставки премьера
Билан захотел совместно поработать с лидером «Ногу свело!» после конфликта
Москвичам пообещали бабье лето и золотую осень 
Новости партнеров
Прослушать новость

Акула набросилась на справлявшего нужду мужчину и растерзала его

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com
В Бразилии акула растерзала мужчину, который выпивал на пляже и справлял нужду в океане

В бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула растерзала 51-летнего мужчину, который зашел в воду, чтобы справить нужду. Об этом сообщает Daily Star.

Акула набросилась на мужчину, когда тот зашел в воду по пояс. Хищник откусил ему руку по локоть и сильно повредил ногу. Пострадавшего вытащили на берег без сознания и передали медикам. В больнице врачи констатировали его смерть.

Перед гибелью погибший выпивал в компании на берегу. Поскольку на пляже не было туалетов, он и один из его собутыльников отправились справить нужду в океан. «Мой друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в море. Внезапно он увидел, что тот борется с чем-то, а в воде появилось много крови», — говорит Эдриано Гомеш (Edriano Gomes).

Отмечается, что на пляже есть объявления, запрещающие купание, однако выпившие мужчины проигнорировали их. Спасатель, находившийся неподалеку, тоже не сделал им замечания, так как друзья не плавали, а только зашли в воду по пояс.

Какая именно акула атаковала бразильца неизвестно. Эксперты считают, что это была либо тупорылая, либо тигровая акула.

Пляж Пьедаде, где произошло нападение, пользуется дурной славой у местных жителей. За последнее время там было зафиксировано 12 случаев нападения акул.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс на мужчину напала большая белая акула, также известная как акула-людоед. 25-летний Джо Хоффман пришел на пляж Crescent Head, чтобы заняться серфингом. Около 16:25 по местному времени служба спасения получила сообщение о том, что на него напала акула.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Drunk' bloke killed in shark attack horror after 'walking into the ocean for a pee'
Трехметровая акула-людоед напала на мужчину и едва не лишила его руки
Переживший нападение акулы-людоеда пловец подробно рассказал об ощущениях
Четырехметровая акула-людоед напала на подводного охотника
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0130 мая

Вера крепчала.

Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
05:00 9 июля

Не знавшая о беременности девушка неожиданно родила на парковке

02:00 9 июля

85-летняя женщина ушла от молодого любовника и стала искать нового в Tinder

20:00 8 июля

Гипнотерапевт назвала правила для улучшения сна

Из жизни00:0215 мая
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»

Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
19:00 8 июля

Враждующие принцы Гарри и Уильям наладили отношения

18:03 8 июля

Суд разрешил школе бить учеников током

17:12 8 июля

Найден обладатель самого длинного языка в мире

Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
15:07 8 июля

Повар спас редчайшего синего омара от съедения и дал ему имя

14:14 8 июля

Мужчина занялся уборкой и нашел лотерейный билет с выигрышем на миллион долларов

13:05 8 июля

Шеф-повар рассказал о правилах выбора самых вкусных ягод

Россия
Ножи, кулаки и разбитые машины.
 
Коронный укол.
Как проходит в столице прививочная кампания
Как Борис Ельцин смешил народ и стал первым мем-президентом России?
 
«Белье высыхает по дороге до сушилки»
 
Все материалы
Мир
Кража стрелочного указателя сотрудником посольства США попала на видео
Шесть человек погибли в ходе жестких протестов в ЮАР
Боевики «Талибана» захватывают власть в Афганистане.
Почему США и НАТО не смогли спасти страну от разрухи и хаоса?
В Госдуме назвали срочную пограничную операцию ЕС очередными глупостями
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
В МИД России заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Все материалы
Бывший СССР
Мэр украинского города улетит в космос
Единый русский народ и проект анти-Россия.
Главное из статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»
Зеленский сравнил Украину и Россию с библейскими персонажами
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Начались переговоры Путина и Лукашенко
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Зеленский остался доволен встречей с Меркель в Берлине
Все материалы
Экономика
Boeing выявил новые дефекты в Dreamliner
В Госдуме предложили бороться с ростом цен на еду с помощью пошлин
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
НМЖК построит самый большой в России комплекс по переработке масличных культур
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Бензин в России подорожал до исторического рекорда
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Бывший глава Коми Торлопов вышел на свободу условно-досрочно
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Смотрящего за Москвой вора в законе обвинили в двух убийствах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Надругавшемуся над российскими школьницами педофилу вынесли приговор
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
Против российской судьи возбудили дело из-за взятки в 50 тысяч долларов
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Вратарь сборной Италии объяснил отсутствие реакции на победу в финале Евро
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Нурмагомедов назвал ошибку Макгрегора перед боем с Порье
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Президент МОК назвал японцев китайцами
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Самая сексуальная атлетка мира показала фото в узком топе с глубоким декольте
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Все материалы
Интернет и СМИ
Российский параатлет ответил Собчак на критику проекта «Одной ногой в Токио»
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Назван самый опасный для личных данных россиян мессенджер
Российский квантовый центр официально открыл офис в инновационном центре «Сколково».«Это мощный инструмент развития»
Где в России создают прорывные разработки и новые технологии
Доктор Мясников оценил полезность рыбьего жира
Популярный российский комик раскрыл свои гонорары
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Все материалы
Ценности
Фанаты обругали Бузову за фото в оголяющем грудь топе
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Популярная модель сравнила «умение стареть» российских и европейских женщин
Работающая строителем модель рассказала о тяжелом детстве в российском интернате
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Возлюбленные с тату во все тело оголились на пляже и подверглись травле
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала способ сделать привычные блюда более полезными для фигуры
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Диетолог раскрыл способ выбрать качественную питьевую воду
Легендарные старцы жили больше 150 лет.
В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Две пьяные девушки ночью влезли в кафе и приготовили пельмени в холодной воде
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
116-килограммовая женщина похудела на 50 килограммов и раскрыла секрет успеха
Все материалы
Kia показала обновлённое семейство Ceed
Суперкары, рестомоды и классика: гид «Мотора» по Фестивалю скорости в Гудвуде
Самые-самые участники самой крутой выставки
На продажу выставили 60-летнюю правительственную «Чайку» с мотоциклом «Урал»
Такая разная вседорожность: Volvo V60 Cross Country и Infiniti QX50
Выясняем, может ли универсал заменить кроссовер
Преступники не смогли угнать автомобиль из-за механической коробки передач
Забытые концепты: 20 лет кроссоверу BMW X Coupe
Как мог выглядеть X4, если бы маркетологи не разбрасывались словом «купе»
Opel Astra сменил поколение и впервые стал гибридом
Все материалы
Среда обитания
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Дагестане открылась выставка старинных фотоаппаратов
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Лосей Яшу и Машу выпустили на волю из новосибирского зоопарка
В России увеличилось число краснокнижных аистов
Томские ученые придумали ускоряющие заживление переломов имплантаты
На Ставрополье лошади оказались лечебными
Все материалы