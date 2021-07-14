Акула набросилась на справлявшего нужду мужчину и растерзала его

В Бразилии акула растерзала мужчину, который выпивал на пляже и справлял нужду в океане

В бразильском городе Жабуатан-дус-Гуарарапис акула растерзала 51-летнего мужчину, который зашел в воду, чтобы справить нужду. Об этом сообщает Daily Star.

Акула набросилась на мужчину, когда тот зашел в воду по пояс. Хищник откусил ему руку по локоть и сильно повредил ногу. Пострадавшего вытащили на берег без сознания и передали медикам. В больнице врачи констатировали его смерть.

Перед гибелью погибший выпивал в компании на берегу. Поскольку на пляже не было туалетов, он и один из его собутыльников отправились справить нужду в океан. «Мой друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в море. Внезапно он увидел, что тот борется с чем-то, а в воде появилось много крови», — говорит Эдриано Гомеш (Edriano Gomes).

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Отмечается, что на пляже есть объявления, запрещающие купание, однако выпившие мужчины проигнорировали их. Спасатель, находившийся неподалеку, тоже не сделал им замечания, так как друзья не плавали, а только зашли в воду по пояс.

Какая именно акула атаковала бразильца неизвестно. Эксперты считают, что это была либо тупорылая, либо тигровая акула.

Пляж Пьедаде, где произошло нападение, пользуется дурной славой у местных жителей. За последнее время там было зафиксировано 12 случаев нападения акул.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс на мужчину напала большая белая акула, также известная как акула-людоед. 25-летний Джо Хоффман пришел на пляж Crescent Head, чтобы заняться серфингом. Около 16:25 по местному времени служба спасения получила сообщение о том, что на него напала акула.