Рыба спряталась от акулы за мужчиной и попала на видео

Рыба заплыла за мужчину в попытке спастись от молотоголовой акулы на курорте в американском городе Панама-Сити-Бич, штат Флорида. На видео произошедшего обратило внимание издание USA Today.

В день собственной свадьбы Майк Фарр (Mike Pharr) находился на курорте в американском городе Панама-Сити-Бич, штат Флорида. Мужчина выглянул в окно своего номера в отеле и заметил молотоголовую акулу, которая плыла в направлении пляжа. Он решил снять акулу на видео, чтобы позже показать своей невесте.

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«Неожиданно акула повернула к мужчине. Сначала я подумал, что хищная рыба охотится на человека, но когда пересматривал видео, я увидел маленькую рыбку, которая инстинктивно использовала человека как щит, чтобы скрыться от акулы», — сказал Фарр.

Несколько человек закричали мужчине, чтобы предупредить его, но он смог выйти на берег только после того, как акула уплыла.

«Я думаю, что если бы мужчина знал, что акула так близко и пошевелился, возможно, она перепутала бы его с рыбой и укусила. Насколько я заметил, пересмотрев снятое мной видео несколько раз, акулам не интересны люди. Они кусают нас, когда мы оказываемся в неправильном месте в неправильное время», — сказал автор видео.

Акулы-молоты относятся к отряду кархаринообразных акул. Самые крупные особи достигают шести метров в длину. Некоторые виды представляют опасность для человека.

Ранее сообщалось, что мужчина запустил дрон над океаном на пляже Бондай-Бич в Австралии и случайно снял на видео сражение подводного охотника с акулой, которое длилось полчаса. Оператор дрона схватил телефон своей девушки и сообщил о происходящем спасателям.

