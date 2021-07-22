Подводный охотник сразился с акулой и попал на видео

Мужчина запустил дрон над океаном на пляже Бондай-Бич в Австралии и случайно снял на видео сражение подводного охотника с акулой, которое длилось полчаса. Об этом сообщает портал Drone DJ.

36-летний пилот-любитель Мэтт Вудс (Matt Woods) запустил дрон с балкона своего отеля и собирался снять пловцов, серферов, морских животных и играющих на пляже людей. Неожиданно он увидел крупную акулу-мако и дайвера, который плыл в воде с гарпуном и пытался отбиться от нападения хищной рыбы.

Материалы по теме «Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки «Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет

«Я сразу заметил акулу, так как рядом была крупная наживка. Когда я направил дрон поближе, я смог увидеть, что она плавает вокруг дайвера», — сказал Вудс. Он подчеркнул, что дайвер при помощи гарпуна отражал нападения хищницы.

Вудс схватил телефон своей девушки и сообщил о происходящем спасателям. Они вывели с берега людей и отправились на гидроцикле искать дайвера. Спасатели нашли его через полчаса после звонка Вудса. Тот был рад, что смог помочь человеку в сложной ситуации.

«Я чувствовал, что мы сделали все, что могли. Мы сразу позвонили спасателям. Во время операции я постоянно следил за происходящим посредством дрона, поэтому мы могли направлять их», — сказал он. Вудс рассказал, что позже пытался найти попавшего на его видео спортсмена, но не смог.

Ранее сообщалось, что пловец едва избежал встречи с молотоголовой акулой на пляже Флорида Панхандл в американском штате Флорида. На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как акула-молот плывет прямо к купальщику, но в последний момент поворачивает в сторону.