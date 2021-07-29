В испанском городе Луго кот включил музыку на всю громкость и вынудил соседей звонить в полицию. Об этом сообщает Newsweek.

В воскресенье, 25 июля, в полицию поступила жалоба на шум. Прибывшие полицейские с удивлением обнаружили, что в квартире, из которой раздается громкая музыка, никого нет. Как выяснилось, жильцы уехали за город и оставили в доме только кота.

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Сотрудникам полиции удалось связаться с хозяином квартиры, который предположил, что во всем виноват его питомец. По его словам, коту нравится включать музыкальный центр и крутить лапой регулятор громкости.

Поскольку выключать музыку кот так и не научился, жильцу пришлось прервать поездку, вернуться в Луго и выключить донимавшую соседей музыку самому.

Ранее сообщалось, что громкая музыка убила редкую крокодилицу, которая жила в зоопарке индийского города Ченна. Ее замучил шум с вечеринок, которые устраивали отдыхающие в отеле по соседству.