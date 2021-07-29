Генконсульство России в Анталье прокомментировало вопрос эвакуации туристов

Генеральное консульство России в Анталье прокомментировало вопрос об эвакуации российских туристов из-за вспыхнувших на турецком курорте пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнил собеседник агентства, в дипмиссии не рассматривают вариант вывоза отдыхающих из города Манавгат, поскольку основные туристические объекты расположены далеко от зоны риска, и путешественникам ничто не угрожает.

«На телефон экстренной связи генконсульства в течение ночи поступали одиночные обращения российских туристов, информировавших о гари и задымлении, о перебоях в электроснабжении», — отметил спикер и добавил, что информации о пострадавших россиянах нет.

Кроме того, дипломаты заверили, что властям уже удалось справиться с очагами возгорания на большей части территории Манавгата.

Ранее Ростуризм опубликовал обращение к россиянам, отдыхающим в турецкой Анталье, и рекомендовал им оставаться в гостиничных номерах из-за лесных пожаров. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, Ростуризм отслеживает ситуацию и находится на связи с генеральным консульством России в Анталье.

28 июля стало известно, что по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Огонь добрался до туристической провинции Анталья. Кроме того, в стране аномальная жара: температура превышает 40 градусов.