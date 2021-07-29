Следствие опровергло версию о суициде московского чиновника на отдыхе в Крыму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве бывшего заместителя руководителя департамента культуры Москвы 47-летнего Леонида Ошарина, найденного мертвым в апреле 2020 года в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вдова не согласилась с версией крымских правоохранителей о том, что ее муж совершил суицид, и обратилась в следственные органы. Вывод о самоубийстве Ошарина был сделан на основании результатов исследования тела севастопольским судмедэкспертом Александром Пенцаковым. Однако специалисты Главного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны, изучив документы вскрытия, выявили нарушения и нестыковки.

Следователь решил провести эксгумацию тела Ошарина. Эксперты обнаружили новые повреждения — прижизненный перелом подъязычной кости, резаные раны и кровоизлияния в мягких тканях головы, которые полностью опровергали версию о самоубийстве.

22 июля Басманный суд Москвы арестовал Пенцакова по подозрению в служебном подлоге.

Леонид Ошарин был найден мертвым 22 апреля 2020 года. Сообщалось, что на теле чиновника не было обнаружено признаков насильственной смерти.

47-летний Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого он был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ и директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского.