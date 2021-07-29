Силовые структуры
 
Последние новости
Российские теннисисты Рублев и Павлюченкова вышли в полуфинал Олимпиады
В России стали больше строить
️Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года
На Аляске сохранилась угроза цунами
Популярного комика вызвали в прокуратуру из-за «националистических» шуток
В РПЦ призвали не искать «бесовщину» в книгах про Гарри Поттера
Популярный пляжный курорт Европы изменил правила въезда для россиян
Российские ученые назвали группу людей с наилучшей выработкой антител к COVID-19
Российский гимнаст Далалоян объяснил снятие американки Байлз с соревнований ОИ
Власти назвали причину частой замены плитки в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

Следствие опровергло версию о суициде московского чиновника на отдыхе в Крыму

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве бывшего заместителя руководителя департамента культуры Москвы 47-летнего Леонида Ошарина, найденного мертвым в апреле 2020 года в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вдова не согласилась с версией крымских правоохранителей о том, что ее муж совершил суицид, и обратилась в следственные органы. Вывод о самоубийстве Ошарина был сделан на основании результатов исследования тела севастопольским судмедэкспертом Александром Пенцаковым. Однако специалисты Главного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны, изучив документы вскрытия, выявили нарушения и нестыковки.

Следователь решил провести эксгумацию тела Ошарина. Эксперты обнаружили новые повреждения — прижизненный перелом подъязычной кости, резаные раны и кровоизлияния в мягких тканях головы, которые полностью опровергали версию о самоубийстве.

22 июля Басманный суд Москвы арестовал Пенцакова по подозрению в служебном подлоге.

Леонид Ошарин был найден мертвым 22 апреля 2020 года. Сообщалось, что на теле чиновника не было обнаружено признаков насильственной смерти.

47-летний Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого он был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ и директором Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Арестован судмедэксперт по делу о гибели замглавы департамента культуры Москвы
Названа причина смерти замглавы департамента культуры Москвы
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0130 марта

«Он свободолюбив и очень опасен»

Как спецназовец ГРУ стал главарем опасной банды и трижды сбежал из-под стражи
12:5527 июля

Осужденного участника ОПГ нашли мертвым в камере российского СИЗО

11:5427 июля

Проникший в чужую квартиру россиянин надругался над девочкой

11:0127 июля

Россиянина арестовали по делу о гибели министра Амурской области после избиения

Силовые структуры00:0125 марта

«Всех неугодных здесь убирают одинаково»

10 лет назад преступления банды «цапков» потрясли Россию. Почему в Кущевке вновь царит беспредел?
10:4127 июля

В российском поселке ограбили и убили двоих иностранцев

10:0927 июля

Избившие полицейских во время массовой потасовки россияне задержаны

09:1427 июля

В МВД завели дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов

Силовые структуры00:0123 марта
Иван Белозерцев

«Он только винтик в этой схеме»

У губернатора Пензенской области дома нашли 500 миллионов. Кто и за что платил ему такие деньги?
04:5027 июля

Участники первого российского «антиковидного бунта» получили реальные сроки

21:0526 июля

Отсидевшая за убийство двух сожителей россиянка зарезала нового возлюбленного

20:3326 июля

Названа основная версия убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге

Россия
«Три секунды до взрыва вечностью казались»
Легендарный российский офицер о боях за Грозный, трусости военных и Невзорове
Все материалы
Мир
Байдена обвинили в «избегании» санкций против Путина
Цели номер один.
Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Россия предложила привлечь новых участников к договору с США по вооружениям
ВОЗ рассказала о стремительном росте смертности от коронавируса
Владимир Путин и Реджеп ЭрдоганДипломатическая акробатика.
Турция не признает Крым и продает оружие Украине. Как ей удается дружить с Россией?
Ассанжа лишили гражданства Эквадора
10 лет назад Андерс Брейвик убил 77 человек.
Почему его идеи до сих пор вдохновляют последователей?
Все материалы
Бывший СССР
Армения отчиталась о трех погибших в результате столкновений с Азербайджаном
В Литве полиция разогнала протестующих против строительства лагеря для нелегалов
Армения заявила о провокации и нарушении перемирия на границе с Азербайджаном
«Мусор с советским менталитетом»
В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
Политолог посоветовал украинцам «ползти на коленях» к России за газом
Год назад белорусы решили устроить революцию.
Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
Все материалы
Экономика
Россию уличили в уничтожении продуктов на 1,6 триллиона рублей
Инвестиции в ESG помогут увеличить прибыль Сбера
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Доходы россиян оказались скрытыми
Tele2 снова стал самым быстрорастущим оператором в мире
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Все материалы
Силовые структуры
В МВД завели дело о мошенничестве в Центре подготовки космонавтов
Адмирала ВМФ заподозрили в убийстве семьи.
Его жену и сына нашли зарезанными, сам офицер погиб под колесами поезда
Участники первого российского «антиковидного бунта» получили реальные сроки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Отсидевшая за убийство двух сожителей россиянка зарезала нового возлюбленного
Ильгар Данабаш«Он был стратегом воровской войны»
Как убийство советника Деда Хасана навсегда изменило криминальный мир Москвы
Названа основная версия убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт похожий на Windows 11 вирус
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
В США назвали самую совершенную российскую подлодку
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Эксперт назвал опасную в iPhone функцию
Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
«Ничего еще не кончено!»
Макгрегор сломал ногу в схватке с Порье. Не пора ли злому ирландцу завершать карьеру?
Все материалы
Культура
Рабы, расисты и супергерои:
20 лучших сериалов, вышедших в 2021 году
Дядя и хрюша.
Как Николас Кейдж вновь удивляет человечество в триллере о похищении свиньи
«Всегда хотела быть наравне с мужчинами»
Легенда гонконгских боевиков — об экшене, безумных трюках и Джеки Чане
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
В России оштрафовали Google на три миллиона рублей
За миллиардами людей во всем мире следят камеры. Чем это опасно?
 
Ведущая «Дома-2» развеяла популярный миф о проекте
«Год горя и одиночества»
Пустота и попытки пережить смутные времена: лучшие фотографии мира, снятые на iPhone
Мужчину не пускали в Россию из-за слишком длинного имени
Невеста пригласила на свадьбу неожиданную гостью и испортила торжество
Спецслужбы прослушивают смартфоны главных людей на планете.
Среди жертв шпионажа Макрон, Дуров, премьер-министры и короли
Все материалы
Ценности
Появилась информация о первой беременности Пэрис Хилтон
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Модель сделала пластику лица и попала в реанимацию
Тонким бровям из 90-х предрекли возвращение в моду
Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х
Все материалы
Путешествия
Россиянин побывал в Краснодарском крае и назвал его курорты «гадюшником»
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Медведь убил российского туриста в природном парке
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет
«Я не могла вдохнуть без всхлипа и слез»
Россиянка отправилась в горы и едва не сошла с ума. Что ей пришлось пережить?
В Сочи уволили предложившего спасать утопающих за деньги маркетолога
Все материалы
Из жизни
Мать придумала способ заставить ребенка убираться и разозлила других родителей
«Я поняла, что покончу с собой»
Что вынуждает горожан уходить в леса, надевать шкуры и жить как первобытные люди
Рыба спряталась от акулы за мужчиной и попала на видео
«Они верят, что для успеха нужно задобрить духов»
История россиянина, переехавшего в Таиланд, а потом — в Швейцарию
Мужчина дважды выиграл в лотерею семь миллионов рублей и назвал счастливые числа
«Мы страдаем молча»
Трансгендеры в Азии переживают тяжелые времена. Как пандемия перевернула их жизнь?
Названы сторонники принца Гарри в королевской семье
Все материалы
Volkswagen показал доступный кроссовер Taigo
Туалет, отделка камнем и кофемашина: странные автомобильные опции
Без этих опций точно можно прожить
Внедорожник Haval H9 обновился в третий раз
Сибирский тест: обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Насколько оживляют внедорожник некоторые электронные дополнения?
Бывший ведущий Top Gear распродаёт коллекцию автомобилей и мотоциклов
Porsche 928: свой среди чужих, чужой среди своих
История гран-туризмо, который ставил пуристов на уши задолго до Cayenne
На смену Chevrolet Camaro придет электрический седан
Все материалы
Среда обитания
В России захотели ужесточить правила продажи жилья
Ближе к Западу.
Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи
Неизвестные накупили в Москве дорогих квартир на 94 миллиарда рублей
Британский телеведущий поселился у коллеги Дэвида Бекхэма
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Глобальная катастрофа настигла мир раньше времени
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»:
историк о главных мифах про крещение Руси
«Нам выпал шанс испытать себя»
Как муж с женой купили старинную фабрику и возродили легендарное русское ремесло
«Это таинственно, по-королевски»
Как исламская мода покоряет женщин по всему миру
Восточные ковбои, горы Кавказа и мистические деревни:
невероятные красоты России в знаменитых на весь мир фильмах
Свадьбы, похороны и медведи.
Как выглядят самые странные обычаи народов России
В столице Башкирии открыли выставку художника-батикиста Ольги Мартьяновой
В Туве создадут центр национальной кухни
Все материалы