Google обязал вакцинироваться от коронавируса всех офисных сотрудников

Корпорация Alphabet, которой принадлежит Google, обязала вакцинироваться от коронавируса всех офисных сотрудников. Об этом сообщил директор Сундар Пичаи в блоге компании.

«Любой, кто приходит на работу в наших кампусах, должен будет вакцинироваться», — рассказал Пичаи. По его словам, такие правила будут введены в США в ближайшие недели, а в других регионах — в ближайшие месяцы. При этом режим удаленной работы по желанию продлевается до 18 октября. Директор отметил, что это даст компании время восстановить работу и «обеспечит гибкость для тех, кому это необходимо».

Ранее стало известно, что Netflix вводит обязательную вакцинацию для снимающихся у них актеров. Для дальнейшей работы прививку должны получить и сотрудники, «которые находятся в непосредственной близости от артистов». В редких случаях могут быть сделаны исключения по медицинским, религиозным или возрастным причинам.