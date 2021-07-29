Поза 50-летней телеведущей на новом снимке в бикини вызвала споры в сети

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) показала новый откровенный снимок, сделанный во время отдыха, и вызвала споры в сети. Соответствующие кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 50-летняя знаменитость лежит возле бассейна в розово-белом бикини. При этом на фоне открывается вид на море и океан. Образ Холден дополнили солнцезащитные очки. «Просто отдыхаю», — подписала она пост, который набрал больше 31 тысячи лайков.

Поклонники принялись обсуждать внешний вид телеведущей в комментариях. Одни обратили внимание на ее неестественную позу. «Не думаю, что на этой фотке ты отдыхаешь, скорее старательно позируешь», «Тебе следует найти шезлонг. Будет гораздо удобнее, не придется так выгибать спину», «Ты всегда отдыхаешь в напряженной позе?», «Прекращай, тебе уже не 30», — негодовали они.

Другие принялись хвалить стройную фигуру звезды: «Сногсшибательна», «У тебя фигура 20-летней, мне безумно нравится!», «Невероятная красотка», «Выглядишь потрясающе для своего возраста».

В июле Аманда Холден уже делилась фотографией с отпуска. На ней знаменитость запечатлена в бирюзовом комплекте бикини бренда Naia Beach стоимостью 120 фунтов стерлингов (12 255 рублей). Ее засняли с борта яхты на фоне моря. Образ Холден дополнили синяя кепка и солнцезащитные очки.