Звезда фильма «Достать ножи» рассказала о своем ребенке-трансгендере

Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис рассказала о своем 25-летнем ребенке-трансгендере. Об этом сообщает AARP Magazine.

Звезда фильма «Достать ножи» отметила, что она и ее муж «с удивлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал нашей дочерью Руби». Она пояснила, что Руби, которую в прошлом звали Томасом, выходит замуж в следующем году.

Артистка призналась, что трансгендерный переход ее ребенка помог ей самой осознать, что гендер может меняться, а жизнь представляет из себя «сплошные метаморфозы». Она добавила, что ей удалось отбросить старые идеи.

Ранее в июле американский актер Томми Дорфман совершил каминг-аут в качестве трансгендера. «Вот уже год я живу и идентифицирую себя как женщина. Транс-женщина», — заявила звезда сериала «13 причин почему». Она попросила обращаться к ней в женском роде и призналась, что уже совершила трансгендерный переход. По ее словам, в последнее время многие начали обсуждать ее тело, поэтому артистке пришлось прояснить ситуацию, так как она не хотела на два года исчезать из публичного поля, а затем появляться с новой внешностью и именем.