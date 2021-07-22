Звезда «13 причин почему» совершила каминг-аут в качестве трансгендера

Американский актер Томми Дорфман совершил каминг-аут в качестве трансгендера. Об этом он сообщил в интервью изданию Time.

«Вот уже год я живу и идентифицирую себя как женщина. Транс-женщина», — заявила звезда сериала «13 причин почему». Она попросила обращаться к ней в женском роде и призналась, что уже совершила трансгендерный переход.

Дорфман отметила, что раньше не решалась говорить об этих переменах, но хотела показать миру, что «переход — это красиво». По ее словам, в последнее время многие начали обсуждать ее тело, поэтому артистке пришлось прояснить ситуацию, так как она не хотела на два года исчезать из публичного поля, а затем появляться с новой внешностью и именем. При этом Дорфман заявила, что вообще не планирует менять имя.

Актриса считает, что сейчас трансгендеры являются «одними из самых бесправных и обездоленных людей». В настоящее время она думает о том, как использовать свое новое тело в работе. Дорфман рассказала, что ей уже предложили первую женскую роль в работе Лины Данэм.

29-летняя Томми Дорфман известна по сериалам «13 причин почему», «Ненасытная», «С любовью, Виктор», «Американская принцесса» и «Девственница».