Устроивший бойню на складе в США хотел доказать свою мужественность

Бывший работник логистической компании FedEx, застреливший восемь человек на складе в американском Индианаполисе, не был мотивирован расовыми предубеждениями или идеологией — он устроил бойню на предприятии, чтобы «продемонстрировать свою мужественность». Об этом заявила местная полиция, передает IndyStar.

По информации полиции США, 19-летний Брэндон Скотт Хоул (Brandon Scott Hole) планировал нападение как минимум девять месяцев. Он хотел покончить с собой «таким образом, который, как он считал, продемонстрирует его мужественность и способности, одновременно исполнив последнее желание — испытать, каково это — убивать людей», — пояснил специальный агент ФБР в Индианаполисе Пол Кинан (Paul Keenan).

По его словам, стремление Хоула доказать свою мужественность было частично связано с неудачной попыткой жить самостоятельно, которая закончилась тем, что он вернулся в свой старый дом. Следователи также просмотрели электронные устройства Хоула и нашли там материалы, пропагандирующие нацизм.

Стрельба на складе логистической компании FedEx произошла 16 апреля. В результате погибли восемь человек, многие пострадали и были госпитализированы. Половина жертв принадлежала к сикхской общине. Стрелок покончил с собой.