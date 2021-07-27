На улице в Адлере произошла стрельба

На улице Тимашевской в Адлерском районе Сочи произошла стрельба. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам местных жителей, стреляли из травматического пистолета. По предварительным данным, есть один пострадавший.

На место выехали сотрудники полиции, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Волхове Ленинградской области 45-летний россиянин, занимающийся наркобизнесом, обстрелял спецназовцев во время задержания. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал, а наркоторговца пришлось обезвредить. Его ранили в ногу, после чего повалили на пол и задержали.