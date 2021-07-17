Двух человек убили в перестрелке в Сухуме

В абхазском Сухуме в результате перестрелки погибли два человека, один ранен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Инцидент произошел в у дома № 8 по улице 13 сентября в Новом районе абхазской столицы примерно в 19:54. В результате в больницу были доставлены три человека с огнестрельными ранениями. «Гудалия Руслан и Дзиба Беслан скончались, в отделении реанимации медики продолжают бороться за жизнь Аслана Зухба», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и эксперты-криминалисты. По приказу министра внутренних дел Дмитрия Дбара по тревоге поднят личный состав МВД, в городе объявлен план-перехват. Приняты необходимые меры для установления и задержания причастных к совершению преступления лиц.

15 июня двое российских туристов получили ранения при стрельбе в ресторане «Апсны» в курортном городе Пицунда из-за конфликта с местным жителем, 42-летним гражданином Абхазии Дмитрием Пилия. Отмечалось, что мужчина имеет судимость за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. Позже стало известно, что российским туристам угрожали в соцсетях расправой.