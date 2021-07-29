Россия
 
Последние новости
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу материи
ФСБ ликвидировала террористов в Тюмени
У москвички украли советский холодильник с сотнями тысяч рублей внутри 
Главред The Insider раскрыл будущее издания
Таиланд превратил столичный аэропорт в госпиталь с картонными койками
Преступница с внешностью Ким Кардашьян стала мемом в соцсетях
За выдачу тела умершего россиянина врач потребовал деньги от родственников
ФАС начала рейды в отношении нефтетрейдеров из-за цен на бензин
Акула укусила отдыхающего за ягодицу на месте гибели справлявшего нужду мужчины
Продукт из России заполонил крупнейший рынок мира
Новости партнеров
Прослушать новость

Онищенко оценил признание Болгарией гибели десяти тысяч человек из-за вакцинации

Перейти в «Мою Ленту»
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко оценил слова главы минздрава Болгарии о гибели десяти тысяч человек из-за ошибок при организации вакцинации и посчитал их некорректными. Об этом пишет Life.ru.

«То, как это подается, это вредит в целом вакцинации. Это очередной этап информационно-террористической атаки. Безусловно, когда мы будем подводить итоги после окончания пандемии, тоже будем считать, а как было бы, если бы сделали так или иначе», — сказал Онищенко.

По его словам, такие вещи необходимо анализировать, а делать это в некорректной форме и публично — значит дискредитировать работу по вакцинации не только в Болгарии, но и во всем мире.

Ранее сообщалось, что глава минздрава Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки, допущенные в стране при организации прививочной кампании, привели к гибели около десяти тысяч человек. Министр объяснил, что граждане старше 60 лет и люди с тяжелыми заболеваниями не оказались в первой очереди на прививку. Также Кацаров указал на ошибку при заказе вакцин от COVID-19.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские ученые назвали группу людей с наилучшей выработкой антител к COVID-19
Врачи не смогли объяснить высокую выработку антител у пожилых после COVID-19
Минздрав Болгарии признал гибель десяти тысяч людей из-за ошибок при вакцинации