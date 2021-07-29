Онищенко оценил признание Болгарией гибели десяти тысяч человек из-за вакцинации

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко оценил слова главы минздрава Болгарии о гибели десяти тысяч человек из-за ошибок при организации вакцинации и посчитал их некорректными. Об этом пишет Life.ru.

«То, как это подается, это вредит в целом вакцинации. Это очередной этап информационно-террористической атаки. Безусловно, когда мы будем подводить итоги после окончания пандемии, тоже будем считать, а как было бы, если бы сделали так или иначе», — сказал Онищенко.

По его словам, такие вещи необходимо анализировать, а делать это в некорректной форме и публично — значит дискредитировать работу по вакцинации не только в Болгарии, но и во всем мире.

Ранее сообщалось, что глава минздрава Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки, допущенные в стране при организации прививочной кампании, привели к гибели около десяти тысяч человек. Министр объяснил, что граждане старше 60 лет и люди с тяжелыми заболеваниями не оказались в первой очереди на прививку. Также Кацаров указал на ошибку при заказе вакцин от COVID-19.