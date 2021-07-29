Инфекционист оценил организацию вакцинации от COVID-19 в России

Вакцинация от COVID-19 в России в целом организована правильно и грамотно — приоритет отдавался группам риска. Так процедуру оценил инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с РИА Новости.

При этом, по словам специалиста, люди не проявляют ответственность и не пользуются возможностью сделать прививку.

Тимаков отметил, что часть россиян все же проявила ответственность и осознала важность вакцинации от коронавируса. Теперь эти люди проходят ревакцинацию. По его мнению, остальные увидели мнимую стабилизацию эпидемиологической ситуации и решили, что вакцинация им не потребуется.

Ранее врач Юлия Ткаченко рассказала, что ревакцинироваться нужно всем, кто уже сделал прививку. Она напомнила, что повторную вакцинацию не нужно проходить тем, у кого есть тяжелая аллергия на компоненты вакцины или на прививку, а также россиянам младше 18 лет и женщинам, кормящим грудью. Ткакченко также объяснила, что для защиты от новых штаммов нужна более высокая концентрация антител.