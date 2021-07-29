В Русском музее прокомментировали закрытую вечеринку с шампанским в фонтане в Летнем саду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Во вторник, 27 июля, в музее прошла презентация продуктовой линейки для привлечения посетителей и получения дополнительных средств на содержание территории выставочного комплекса. Организатором мероприятия выступила кейтеринговая компания «Летний сад, литер В». По словам представителей пресс-службы Русского музея, условия договора, на которых было заключено сотрудничество с компанией, не противоречило их уставной деятельности.

Согласно материалу, о нарушении стало известно после публикации в сети продюсером шоу «Голос.Дети» Андреем Сергеевым снимков, на которых запечатлены бутылки шампанского в фонтане в Летнем саду. Петербуржцы возмутились поведением знаменитостей и обратились с жалобой в администрацию музея. «Это вопиющее поведение гостей, недопустимое в Летнем саду, который является объектом культурного наследия. Разделяю недовольство петербуржцев, которые обратили внимание на эту ситуацию», — заявил менеджер кейтеринговой компании.

Администрация Русского музея наложила на «Летний сад, литер В» штрафные санкции за несоблюдение правил проведения мероприятий на территории учреждения. Сотрудники кейтеринговой компании признали, что не смогли уследить за поведением гостей.

В феврале самую высокооплачиваемую знаменитость обругали за вечеринку во время пандемии. 23-летняя Кайли Дженнер устроила вечеринку в честь дня рождения своей трехлетней дочери Сторми. Согласно материалу, на вечеринке присутствовало множество гостей без защитных масок и перчаток. Фанаты Дженнер раскритиковали ее безответственное поведение и высказали свое недовольство в комментариях под кадрами.