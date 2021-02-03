Самую высокооплачиваемую знаменитость обругали за вечеринку во время пандемии

Бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которую также признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, нарушила правила самоизоляции и была обругана поклонниками за вечеринку во время пандемии. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 23-летняя знаменитость устроила вечеринку в честь дня рождения своей трехлетней дочери Сторми. Мероприятие проходило в доме Дженнер в Беверли-Хиллз. На празднике под названием «Мир Сторми» расположили развлечения для гостей, такие как аттракционы и батут с большой фигурой в виде головы именинницы.

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Согласно материалу, на вечеринке присутствовало множество гостей без защитных масок и перчаток. Фанаты Дженнер раскритиковали ее безответственное поведение и высказали свое недовольство в комментариях под кадрами. «Удивительно, что коронавирус не существует в стране Кардашьян!», «Скоро годичный юбилей коронавируса, а Кайли Дженнер все еще не знает, как эта болезнь себя проявляет и в какой степени она на самом деле может навредить людям», «Ей наплевать на окружающих», — высказывались они.

В июне 2020 года Кайли Дженнер пожелали заболеть за празднование дня рождения подруги во время пандемии. На размещенном кадре Дженнер позирует вместе с группой людей, которые стоят близко друг к другу, не соблюдая правил социального дистанцирования. Пользователи сети раскритиковали бывшую миллиардершу за несоблюдение правил безопасности и пожелали заразиться коронавирусом.