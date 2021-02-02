Самая высокооплачиваемая знаменитость снялась в бикини на роскошном курорте

Бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которую также признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, поделилась фотографиями, сделанными во время отдыха на роскошном курорте. На ее публикацию в соцсетях обратили внимание в Daily Mail.

По информации издания, 23-летняя основательница косметического бренда Kylie Cosmetics проводит время на островах Теркс и Кайкос, расположенных к юго-востоку от Багам, в компании семьи и друзей.

В серии из трех размещенных в Instagram кадров Дженнер позирует лицом к камере в сером бикини с бежевым декором французского модного дома Dior. На сайте бренда стоимость комплекта составляет 456 долларов (45 тысяч рублей), однако в настоящий момент товар полностью распродан.

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Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Ты самая красивая женщина, Кайли!», «Без косметики она выглядит точно так же, как в юности!», «Девушка-мечта», «Ты — совершенство», — похвалили они в комментариях под постом, который набрал 10 миллионов лайков.

Ранее в январе зрители финального сезона шоу «Семейство Кардашьян» удивились изменениям во внешности Кайли Дженнер, которые происходили с ней на протяжении многих лет. Они обратили внимание на перемены в чертах лица и форме тела звезды, упрекая ее в любви к пластическим операциям.