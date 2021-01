Меняющееся с годами лицо самой высокооплачиваемой знаменитости удивило фанатов

Бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которую также признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, появилась в трейлере финального сезона шоу Keeping Up With The Kardashians («Семейство Кардашьян») и озадачила поклонников. Дискуссия развернулась под видео в Twitter-аккаунте шоу.

На кадрах ролика 23-летняя знаменитость предстала с распущенными волосами в черном облегающем костюме, который состоит из топа и легинсов. Известно, что на момент премьеры первого сезона телешоу Дженнер было девять лет.

Зрители удивились изменениям во внешности бизнесвумен, которые происходили на протяжении многих лет, и принялись обсуждать это в Twitter. «Кайли Дженнер вообще не нуждалась в пластических операциях», «Кайли Дженнер выглядит каждый раз по-разному, в особенности это касается ее груди», «Я сильно удивлена, поскольку когда люди делают пластические операции в юном возрасте, они выглядят намного старше. Кайли Дженнер как раз выглядит за тридцать», «Ким — точная копия Кайли. Это лицо можно заказать?» — высказывались они.

Ранее в январе 58-летняя актриса Деми Мур удивила фанатов изменениями во внешности. Актриса продефилировала на шоу модного дома Fendi в черном атласном костюме, состоящем из расклешенных брюк и топа с глубоким декольте и открытыми плечами. Пользователи сети заподозрили Мур в том, что она «перекроила свое лицо» хирургическим путем.