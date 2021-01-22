Самая высокооплачиваемая знаменитость раскрыла правду о воде в своем душе

Бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер, которую также признали наиболее высокооплачиваемой знаменитостью 2020 года, раскрыла правду о напоре воды в своей душевой. Соответствующие посты были размещены в Instagram-сторис, после чего в Twitter появились комментарии пользователей.

Претензии фанатов начались после того, как бизнесвумен опубликовала видео своей ванной: их рассмешил слабый напор воды, которая лилась из душа.

23-летняя бизнесвумен ответила на критику фанатов в соцсетях, опубликовав видеоопровержение в сторис (на данный момент они удалены). На размещенных кадрах Дженнер демонстрирует цифровую панель, с помощью которой она устанавливает желаемую температуру воды. В конце ролика звезда подставляет руку под струю, показывая тем самым поклонникам реальный напор воды в ее душевой.

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«Итак, вот такой у меня напор воды в душе. Он замечательный, спасибо вам всем за беспокойство», — говорит Дженнер в видео.

Однако после публикации сторис бывшая миллиардерша снова спровоцировала насмешки в соцсетях. Поклонники посчитали, что новыми постами звезда похвасталась атрибутами роскошной жизни. «Кайли Дженнер увидела, как мы насмехаемся над ее душем, и пришла напомнить нам, почему бедняки никогда не должны смеяться», «Дженнер показала, что это не ее душ плохой, а мы бедные», «Дженнер считает, что если мы открываем воду с помощью ручки, то мы не можем спрашивать про напор ее воды» — писали пользователи в Twitter.

Ранее в январе Кайли Дженнер подняли на смех из-за напора воды в ее ванной комнате. Она показывала подписчикам душевую, отделанную стеклом и мрамором. Однако внимание зрителей привлек не интерьер комнаты, а напор воды, которая лилась из душа: он показался им «слишком слабым для такого роскошного дома».