Песков заявил о необходимости принятия мер из-за активности НАТО у границ России

Активность НАТО у российских границ обязывает принимать меры, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 29 июля.

Так он прокомментировал начавшиеся в Грузии многонациональные военные учения Agile Spirit 2021, в которых принимают участие 2500 военных из 15 стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана.

«Лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой вокруг наших границ, не просто вокруг наших границ, а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны», — сказал он.

Он выразил надежду на то, что сценарий учений НАТО не подразумевает завуалированных действий против России.

Маневры Agile Spirit 2021продлятся с 26 июля по 6 августа. 26 июля украинские военные прибыли в Грузию для участия в учениях. По данным Министерства обороны Грузии, впервые за десять лет в учениях будут задействованы находящиеся на вооружении Сил обороны грузинские бронетранспортеры производства Delta.