Россию обязали выплатить миллиарды долларов экс-структуре ЮКОСа

Экс-структура группы ЮКОС Yukos Capital Sarl заявила, что международный третейский суд обязал Российскую Федерацию выплатить ей компенсацию в пять миллиардов долларов. Об этом сообщило профильное издание Global Arbitration Review.

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Арбитраж постановил, что «Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах», пишет РБК со ссылкой на сообщение Yukos. Основанием для рассмотрения спора был договор к Энергетической хартии.

Компания начала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, добиваясь компенсации от страны на 13 миллиардов долларов. Yukos Capital Sarl заявил, что предоставила ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены по причине ликвидации компании по решениям российских властей.

В декабре прошлого года Конституционный суд (КС) России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов по решению Апелляционного суда Гааги. Российская сторона готова к затяжному разбирательству.

В Минюсте заявили, что истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами.