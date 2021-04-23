Россию призвали заплатить десятки миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Генеральный прокурор Нидерландов посчитал, что решение суда от 2014 года по выплате Россией компенсации бывшим акционерам ЮКОСА должно остаться в силе. Он призвал выплатить им десятки миллиардов долларов, передает РИА Новости.

Речь идет о сумме свыше 50 миллиардов долларов. «Арбитражное решение 2014 года, обязывающее Российскую Федерацию выплатить примерно 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за неспособность защитить инвестиции трех основных акционеров нефтяной компании ЮКОС, следует оставить в силе», — приводит агентство выдержку из заключения генпрокурора.

Бывшие акционеры компании ЮКОС подали в Международный арбитраж в Гааге иск еще в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Решение отменил Окружной суд Гааги, но затем апелляционная инстанция встала на сторону акционеров.

Со своей стороны Конституционный суд России разрешил не платить бывшим акционерам ЮКОСа. В целом российская сторона готова к затяжному разбирательству: Москва утверждает, что у нее есть серьезные аргументы. В частности, в Минюсте заявили, что истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами.