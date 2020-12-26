В Совфеде оценили решение Конституционного суда по выплатам акционерам ЮКОСа

В Совете Федерации оценили решение Конституционного суда (КС) России, который разрешил государству не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов по решению Апелляционного суда Гааги. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает ТАСС.

По словам главы комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, Россия и так не обязана была исполнять решение международного арбитража, поскольку не ратифицировала международное соглашение о его полномочиях.

«Мы и раньше, до решения [КС], не должны были ничего выплачивать. Ратификации не было. Это исключительная компетенция Федерального собрания», — сказал Клишас, отметив, что «парламент не давал полномочий правительству на изменение подсудности».

Как стало известно 4 декабря, Верховный суд Нидерландов встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа. Он не нашел оснований для удовлетворения ходатайства России. В Минюсте России такое решение признали неправомерным и собрались продолжить отстаивать свои интересы в королевстве и других юрисдикциях.

Бывшие акционеры компании ЮКОС подали в Международный арбитраж в Гааге иск еще в 2005 году. Изначально суд встал на их сторону и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Решение отменил Окружной суд Гааги, но затем апелляционная инстанция встала на сторону акционеров. К настоящему моменту сумма штрафа за счет пеней выросла уже на 7 миллиардов долларов.

В июне власти России заявили, что готовы к затяжному разбирательству, поскольку у Москвы есть серьезные аргументы. В частности, в Минюсте заявили, что истцы неоднократно совершали финансовые преступления на родине: не платили налоги и незаконно выводили капитал, а потому не могут считаться добросовестными инвесторами.