Россиян предупредили о значительном росте цен на смартфоны. Об этом РИА Новости рассказал ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, из-за дефицита микросхем, который влияет на производство техники во всем мире, меняется цена и на смартфоны. Эксперт рассказал, что в этом году цена на данный товар выросла на 35 процентов. При этом, возможно, уже к осени стоимость смартфонов может увеличиться еще на 10 процентов, добавил он.

Директор факультета робототехники и мехатроники университета «Синергия» Андрей Волостнов, в свою очередь, отметил, что в настоящий момент крупные производители смартфонов вынуждены ждать микросхемы 4-5 месяцев, а мелкие — по меньшей мере десять месяцев. Он также подчеркнул, что цены на флагманы крупных брендов вырастут на 5-8 процентов, в то же время стоимость техники от более мелких производителей может увеличиться на 30 процентов.

Ранее Муртазин назвал способ продлить жизнь смартфону до 30 лет. По его словам, каждое новое поколение смартфонов служит дольше предыдущего и работает надежнее. «Как правило, производитель заявляет о сроке службы смартфона от трех до пяти лет. Это срок службы конкретной модели, хотя де-факто ваш смартфон может работать и десять лет», — сказал специалист.

